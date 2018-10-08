Бельгия выслала в США китайского чиновника, обвиняемого в шпионаже

16:57 | 11.10.2018

Бельгия экстрадировала в США сотрудника Министерства внутренней безопасности Китая, которого арестовали в апреле по запросу американских властей. Об этом сообщает Министерство юстиции страны.



Из обвинительного заключения Министерства юстиции США следует, что гражданин КНР пытался заполучить «торговые ноу-хау и другую конфиденциальную информацию от ведущей американской компании в аэрокосмической сфере». Об этом заявил помощник министра юстиции по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, передает rg.ru.



В Минюсте утверждают, что мужчина является «сотрудником китайской разведки» и занимает пост заместителя одного из отделов управления безопасности провинции Цзянсу.