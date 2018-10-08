Россия временно приостанавливает пилотируемые запуски ракет-носителей

16:40 | 11.10.2018

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что пилотируемые пуски будут временно прекращены из-за ситуации с аварией «Союза МС-10». В причинах аварии уже разбирается государственная комиссия. В правительстве не исключают и кадровых решений в отрасли, но они будут приняты только в случае установления конкретных виновных в аварии, передает rg.ru.



Как напоминает «Интерфакс», авария произошла в четверг 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур спустя две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился на территории Казахстана. Экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга выжил.