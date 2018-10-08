16:08 | 11.10.2018

США отвергают идею проведения в Донбассе референдума о статусе региона, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, передает РИА «Новости». «У нее нет никаких легальных обоснований с точки зрения украинской конституции, и нет легальных обоснований с точки зрения Минских соглашений. Мы четко заявили, что нельзя провести референдум только на части Украины», — сказал Волкер.



По данным агентства Bloomberg и источников РБК, на саммите с президентом США Трампом в Хельсинки Путин предложил обсудить идею референдума в Донбассе о предоставлении этой территории особого статуса в составе Украины.



Волкер также заявил, что русскоязычные жители Украины страдают исключительно в Донбассе. «На Украине русскоязычные люди не подвергаются никакой дискриминации в Харькове, Киеве, Одессе, других городах, они чувствуют себя преданными Россией. Донбасс — это единственное место на Украине, где они страдают, это зона, где Россия вмешалась со своими военными силами», — сказал он, передает lenta.ru.