Полиция по подозрению в хулиганстве задержала нападающего «Зенита» Кокорина на 48 часов

11:16 | 11.10.2018

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, как и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, задержан правоохранительными органами на 48 часов. Оба футболиста проведут двое суток в изоляторе временного содержания, передает РБК.



«Задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сказал источник в правоохранительных органах. Кокорин и Мамаев, задержанные в среду по делу о драке, будут содержаться в разных камерах изолятора временного содержания, сообщил он РИА «Новости».



Футболисты подозреваются в двух нападениях, совершенных утром в понедельник, 8 октября. У столичной гостиницы «Пекин» футболисты избили Виталия Соловчука, личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее они напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» в центре Москвы.