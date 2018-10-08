Госдепартамент США закрыл базу Военно-воздушных сил на Кипре

15:49 | 10.10.2018

Госдепартамент США закрыл базу Военно-воздушных сил (ВВС) на Кипре, на которую потратил около $70 млн. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) Госдепа.



Как отмечает russian.rt.com, авиабаза была создана в сентябре 2013 года. На базе находились пять вертолётов и 40 военнослужащих. На их содержание выделялось около $20 млн в год.



По данным АВС, авиабазу на Кипре создали исходя из опасений после вооруженной атаки на базу ЦРУ в Бенгази в Ливии. Напомним, тогда жертвами нападения стали четверо американцев, включая посла Кристофера Стивенса.