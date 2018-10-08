Кудрин считает, что усиление санкций в отношении РФ может привести к рецессии

15:07 | 10.10.2018

Усиление санкций против РФ может сделать недостижимыми многие поставленные президентом цели и даже привести к рецессии, поэтому внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами, считает глава Счетной палаты России Кудрин, передает РИА «Новости».



По его словам, существуют прогнозы, что рассматриваемые США новые санкции могут снизить темпы роста и привести к рецессии в 2019 году.