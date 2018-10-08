Для российских военных создали замену пистолету Макарова

13:06 | 10.10.2018

Для российских военных создали новый пистолетный комплекс, который призван заменить повсеместно используемый пистолет Макарова. Об этом рассказал гендиректор компании — разработчика оружия ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех») Альберт Баков.



Главной особенностью пистолета станет тип применяемого боеприпаса — 9х21 мм, сообщает РИА «Новости». По словам Бакова, завершить цикл испытания планируется в декабре 2018 года, после чего будет принято решение о принятии пистолета на вооружение.