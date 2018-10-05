15:30 | 9.10.2018

Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,3 процентного пункта — до 1,8%. Об этом говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook за октябрь. При этом прогноз роста экономики страны на 2018 год остался прежним и составил 1,7%. При выставлении новой оценки роста аналитики, как следует из доклада, ориентировались на повышение стоимости нефти и рост внутреннего спроса, сообщает РБК.