Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике за 2018 год

15:29 | 8.10.2018

Нобелевская премия по экономике за 2018 год присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследования в области инноваций, климата и экономики.



Нордхауса отметили за исследования по «интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ», Ромер получил награду за исследования по «интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ», передает РИА «Новости».



Уильям Нордхаус родился 31 мая 1941 года в Альбукерке, в настоящий момент он работает в Йельском университете. Пол Ромер родился 7 ноября 1955 года в Денвере, сейчас он трудится в Нью-йоркской школе бизнеса.