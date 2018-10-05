По данным американских СМИ, США заморозили американские активы Дерипаски

15:11 | 8.10.2018

Американские власти заморозили активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в том числе особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет издание The New York Post со ссылкой на источники в Министерстве финансов.



Как отмечает РИА «Новости», российский предприниматель и подконтрольные ему En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал» оказались в числе тех, против кого Соединенные Штаты ввели санкции в начале апреля. Это означает блокировку активов и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.



Несмотря на арест недвижимости, Дерипаска договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого российского олигарха Романа Абрамовича, говорится в статье, передает «Эхо Москвы».