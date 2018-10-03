Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии до конца 2018 года

17:31 | 4.10.2018

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду до конца 2018 года, информирует O Jogo. Форвард «Ювентуса» попросил тренерский штаб сборной не вызывать его в расположение национальной команды на международные игры в октябре и ноябре.



Сборной Португалии до конца года предстоит сыграть три матча Лиги наций (два матча против Польши и один против Италии), а также товарищеский матч против Шотландии.