Роспотребнадзор предупредил о вспышке «болезни легионеров» на севере Италии

17:06 | 4.10.2018

Вспышку заболевания легионеллез зафиксировали в итальянском регионе Ломбардия, сообщил Роспотребнадзор и призвал путешественников учесть эту информацию при планировании поездок, передает РИА «Новости». По данным ведомства, на 21 сентября число заболевших достигло 450 человек. У 43 из них диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями.



«Это вторая известная вспышка легионеллеза за летний период текущего года в Ломбардии. Предыдущая была зарегистрирована в июле в городе Брессо», — отмечает Роспотребнадзор.