Армия России отказывается от пилоток и ушанок

16:50 | 4.10.2018

Правительство РФ распорядилось приостановить с 1 июня 2022 года выдачу военнослужащим шерстяных пилоток и шапок-ушанок. Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время.



Отныне военным будут выдавать просто шапки, полковникам и генералам - шапки меховые, а капитанам первого ранга и адмиралам ВМФ России - каракулевые. Причем зимний головной убор старшего командного состава флота лишился козырька, отмечает rg.ru.



Помимо этого, в нормах вместо термина «рубаха» будет употребляться «фуфайка», а позицию, касающуюся «нательных кальсон», дополнят «трусами», которые будут выдаваться по две штуки в год, передает iz.ru.