В российских плацкартных вагонах могут появиться места капсульного типа

10:59 | 4.10.2018

РЖД планируют пересмотреть устройство плацкартных вагонов, рассказал «Российской газете» глава компании Олег Белозеров.



Полки заменят местами капсульного типа, чтобы у пассажиров появилось личное пространство, которое они смогут адаптировать под себя, заявил Белозёров. Новые типы вагонов могут появиться в ближайшие 2 года.



Как отмечает РИА «Новости», принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров.