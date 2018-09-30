16:36 | 2.10.2018

Власти Южной Кореи освободили задержанное в порту Пусан российское судно «Севастополь», заявили в посольстве России в Сеуле. На его борту находятся 12 членов экипажа, все — граждане России. Отмечается, судно может покинуть порт, однако пока этого не планируется делать.



С августа это судно, как и другие, принадлежащие компании Gudzon Shipping, попало под санкции США за нарушение санкций против КНДР, отмечает РБК. Вашингтон подозревает, что суда предприятия сотрудничали с КНДР, в том числе осуществляли поставки продукции, импорт которой ранее запретили США и Совет Безопасности ООН.