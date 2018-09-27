В США при посадке разбился реактивный самолёт, погибли два человека

16:59 | 28.09.2018

В одном из аэропортов США в штате Южная Каролина разбился пассажирский реактивный самолет средних размеров, сообщает Fox Carolina. Отмечается, что самолёт Dassault Falcon 50 выехал за пределы посадочной полосы, после чего воздушное судно развалилось пополам.



На борту воздушного судна находились два пилота и супружеская пара в качестве пассажиров. Пилоты погибли, супруги госпитализированы, передает russian.rt.com.