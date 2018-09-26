Путин прибыл в Душанбе на заседание Совета глав СНГ

13:07 | 28.09.2018

Путин прибыл на заседание Совета глав стран — членов СНГ в столице Таджикистана Душанбе, которое состоится во дворце «Сомон». В заседании совета примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер-министр Армении и вице-премьер Туркменистана, отмечает russian.rt.com.



В повестке дня саммита — вопросы развития взаимодействия стран СНГ в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах.