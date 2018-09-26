Власти РФ хотят изменить формулу расчета пенсий

12:41 | 28.09.2018

Правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и эксперт, участвовавший в обсуждении вопроса в правительстве. Об этом, по словам собеседников, говорится в одобренном правительством документе «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года. Власти намерены, в частности, отменить существовавшую в России с 2015 года балльную формулу начисления пенсий, сообщил один из источников.



Как отмечает «Интерфакс», о намерении правительства отказаться от балльной формулы уже говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, высказанному еще в должности главы Счетной палаты, пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, а порядок расчета пенсионного балла не был утвержден.