Британские СМИ сообщили о третьем участнике покушения на Скрипалей

12:38 | 28.09.2018

Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сообщила газета The Telegraph.



Как утверждает газета, третий подозреваемый — также сотрудник ГРУ, его имя не называется. Издание пишет, что он посещал Солсбери, чтобы собрать разведывательную информацию для Петрова и Боширова. В частности, мужчина составил план переулка, где жил Скрипаль, и выяснил, какой дверью тот пользуется.



Как отмечает РБК, о третьем подозреваемом стало известно после того, как издание Bellingcat определило в Руслане Боширове (один из предполагаемых исполнителей покушения) полковника ГРУ Анатолия Чепигу.