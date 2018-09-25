Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний РФ

17:38 | 27.09.2018

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России. Он опубликован на сайте издания. В этом году первое место занимает «Лукойл». Компания возглавляет список шесть лет подряд — все время существования рейтинга, передают «Ведомости». «Лукойл» выручила 5,48 трлн рублей за 2017 год. Штат нефтегазовой компании состоит из 103,6 тыс. человек.



На второе место поднялась X5 Retail Group, владеющая сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», с годовой выручкой около 1,3 трлн рублей. В компании трудится более 250 тыс. человек. В рейтинге 2017 года компания уступила «Магниту», в этом году выбывшему из топ-3 и занявшему четвертое место, сообщает «Интерфакс».



Замыкает тройку лидеров Forbes еще одна из крупнейших нефтегазовых компаний России — «Сургутнефтегаз» с выручкой 1,27 трлн руб.