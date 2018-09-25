Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве за девять миллионов рублей

14:29 | 27.09.2018

Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве. Лот ушёл за 9 млн рублей, при этом стартовая цена составляла 2,5 млн, сообщает LIFE SHOT.



Паспорт музыканта нашёл за холодильником владелец одной из квартир на улице Рубинштейна рядом с Ленинградским рок-клубом. Мужчина утверждает, что он был другом Виктора Цоя. И музыкант не раз бывал у него в гостях.



Также на аукционе за три миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, эстимейт составлял 500 тысяч рублей, а рукопись песни «Хочу перемен!» — за 3,6 миллиона рублей, отмечает РИА «Новости».