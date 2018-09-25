В Словакии задержали подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака

14:17 | 27.09.2018

Словацкая полиция в четверг утром задержала на юге республики лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщил братиславский портал Aktuality.sk, для которого писал свои материалы Куциак. Премьер-министр Петер Пеллегрини в этой связи выразил надежду, что правоохранители доведут расследование до конца и установят виновных в преступлении, а также их мотивы.



Как напоминает «Эхо Москвы», убитый в конце февраля журналист Ян Куциак проводил расследование о вероятных инвестициях итальянской мафии в словацкую недвижимость и связях криминальных структур с политиками страны. Его смерть повлекла за собой многотысячные акции протеста, на которых митингующие требовали отставки правительства.