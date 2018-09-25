По данным СМИ, Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды»

13:29 | 27.09.2018

Минтруд намерен отказаться от термина «инвалид» в Федеральном законе «О соцзащите инвалидов», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, термин «инвалиды» хотят исключить из текста федерального закона «О защите инвалидов». Для решения вопроса с заменой терминологии министерство планирует заказать научно-исследовательскую работу у Федерального бюро медико-социальной экспертизы.



По данным издания, термин хотят заменить на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями.