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Россия и мир


13:29 | 27.09.2018

По данным СМИ, Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды»

Минтруд намерен отказаться от термина «инвалид» в Федеральном законе «О соцзащите инвалидов», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, термин «инвалиды» хотят исключить из текста федерального закона «О защите инвалидов». Для решения вопроса с заменой терминологии министерство планирует заказать научно-исследовательскую работу у Федерального бюро медико-социальной экспертизы.

По данным издания, термин хотят заменить на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями.

© «Вечерние Ведомости»

 


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