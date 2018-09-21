В России собираются возобновить производство фотоаппаратов «Зенит»

16:08 | 26.09.2018

Красногорский завод имени С.А. Зверева совместно с Leica приняли решение возобновить производство фотоаппаратов «Зенит» в формате лимитированной серии. Сообщается, что техника будет представлена в новом дизайне и под брендом «Зенит М», передает MK.ru.



«Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов «Зенит М». Однако это не ограниченная серия с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж крайне ограничен: всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35, доступных к приобретению в России и Европе», — уточнил представитель Красногорского завода имени С.А. Зверева. По его словам, цена на «Зенит» в премиальном сегменте будет варьироваться в пределах €5–6 тыс.