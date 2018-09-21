Депутаты Госдумы одобрили поправки Путина к пенсионной реформе

15:16 | 26.09.2018

Госдума единогласно одобрила предложенные Путиным поправки к законопроекту по пенсионной реформе, ограничивающие пенсионный возраст женщин 60 годами. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа. «Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», - заявил по итогам этого голосования спикер Володин.



Как напоминает РИА «Новости», в июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В конце августа Путин предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.