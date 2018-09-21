Американский актёр Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края

12:28 | 26.09.2018

Американский актёр Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморского края, сообщает РИА Новости. «С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.



Отмечается, что Сигал приехал во Владивосток на международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».