МИД Сирии назвал главную цель поставок российских ЗРК С-300 на территорию страны

11:59 | 26.09.2018

Глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал Мекдад заявил о значимости поставок российских ЗРК С-300 на территорию страны, передает «Синьхуа». Мекдад заявил, что поставки С-300 впредь заставят Израиль думать, прежде чем наносить удары по Сирии. «Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше», — сказал он.



Заявление министра обороны России Шойгу о планах поставить Сирии комплексы С-300 прозвучало спустя несколько дней после того, как сирийские ПВО С-200 сбили российский военный самолет Ил-20. Российское Минобороны обвинило в произошедшем Израиль, напоминает РБК.