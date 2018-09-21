По данным ВОЗ, алкоголь стал главной причиной смертности во всем мире

16:52 | 24.09.2018

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что употребление алкогольных напитков стало главной причиной смертности во всем мире. Эксперты ВОЗ подсчитали: алкоголь становится причиной каждой 20-й смерти на планете, обгоняя даже такие заболевания, как ВИЧ и СПИД, пишет Medical Express.



Три четверти всех смертей, связанных с алкоголем, приходится на мужчин. Кроме того, большая доля смертей (13,5 процента) среди молодых людей в возрасте 20-29 лет также приходится на последствия злоупотребления спиртными напитками, сообщает lenta.ru.