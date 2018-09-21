Служба безопасности Украины вызвала Жириновского на допрос в Киев

16:48 | 24.09.2018

Служба безопасности Украины вызвала на допрос лидера ЛДПР Жириновского. Об этом говорится в повестке, которую опубликовало официальное издание «Урядовый курьер». Как отмечает «Эхо Москвы», суд в Киеве уже разрешил начать специальное расследование против политика. Служба безопасности Украины считает, что Жириновский весной 2014 года создал группу по сбору денежных средств с россиян на поддержку ДНР и ЛНР, которые власти считают террористическими организациями.