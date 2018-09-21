Татьяна Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года

16:32 | 24.09.2018

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова полагает, что программа материнского семейного капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года, передает РИА «Новости».



По ее словам, маткапитал «вносил и вносит существенный вклад в благополучие» российских семей. «Мы, безусловно, оцениваем наши перспективы с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году», — сказала Голикова.