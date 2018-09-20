ЦБ РФ аннулировал лицензии у двух банков

16:14 | 21.09.2018

Банк России с 21 сентября 2018 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Михайловского Промжилстройбанка» («Михайловский ПЖСБ») из города Михайловка Волгоградской области и у московского «Гранд Инвест Банка». В опубликованных ЦБ документах говорится, что решение принято в связи с тем, что акционеры банков приняли решение их ликвидировать.



«Михайловский ПЖСБ» и «Гранд Инвест Банк» являются участниками системы страхования вкладов. По состоянию на 1 сентября 2018 года банки, согласно данным отчетности, по величине активов занимали соответственно 458-е и 335-е место в банковской системе России.