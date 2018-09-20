Власти Китая отреагировали на санкции США, введенные из-за сотрудничества с Россией

15:48 | 21.09.2018

Грубым нарушением международного права назвал представитель МИД КНР Гэн Шуан введение американским Минфином санкций против отдела вооружений Центрального военного совета КНР и его руководителя за сотрудничество с РФ в области вооружений, передает «Интерфакс». По его словам, если Вашингтон не отменит свои ограничения, то у этого решения «будут последствия».



Как напоминает РИА «Новости», в четверг Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Как объяснили в Белом доме, санкции были спровоцированы закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018-го. Обе транзакции прошли после вступления в силу антироссийских санкций, что запрещено законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).