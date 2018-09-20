В Калифорнии ограничили использование пластиковых соломинок в ресторанах

12:27 | 21.09.2018

Губернатор Калифорнии Джерри Браун первым из своих коллег в США подписал закон об ограничении использования пластиковых соломинок в ресторанах. Продукция одноразового использования очень удобна, однако ее чрезмерное использование влечет серьезные последствия, подчеркнул глава штата, сообщает rg.ru. Браун, который называет вопросы экологии одними из приоритетных, также отметил, что из-за пластика, сбрасываемого в океан, гибнут киты и рыбы, а также он отравляет пищу и водные ресурсы.



Как отмечает Associated Press, закон вступит в силу в 2019 году и не коснется фаст-фудов. По новой норме в ресторане запрещается подавать напитки с соломинкой, пока сам клиент ее не попросит. Тем калифорнийским ресторанам, которые после двух предупреждений продолжат нарушать новую норму, будет грозить штраф до $300. За соблюдением закона будут следить инспекторы из Министерства здравоохранения.



Напомним, ранее два американских города - Сан-Франциско и Сиэтл — полностью отказались от использования пластиковых трубочек.