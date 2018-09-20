Петра Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

12:15 | 21.09.2018

Власти итальянского города Вероны приняли решение лишить президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города. Об этом сообщает портал Askanews. Соответствующее решение было принято муниципалитетом Вероны. За лишение титула проголосовали 28 человек, четверо высказались против.



Как напоминает russian.rt.com, Порошенко стал почётным гражданином Вероны в 2016 году за то, что Италии вернули обнаруженные на Украине 17 исторических картин, похищенных из веронского музея.