Кадыров обратится к Кудрину с просьбой помочь с ликвидацией недостроев в Чечне

11:49 | 21.09.2018

Глава Чечни Кадыров написал в своем аккаунте во «ВКонтакте», что обратится к главе Счетной палаты Кудрину с просьбой помочь с проблемой незавершенного строительства в регионе, передает gazeta.ru. «Мы обратимся к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершенки», — заявил он, отметив, что основной причиной сложившейся ситуации стало недостаточное финансирование строительно-монтажных работ или отсутствие средств для закупки оборудования.



Как напоминают «Ведомости», 19 сентября стало известно о результатах проверки Счетной палаты на Северном Кавказе. Аудиторы обнаружили 4038 недостроенных объектов, в которые было вложено в общей сложности 160,7 млрд руб. Наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находится в Чечне (464) и Дагестане (387). По итогам проверки Кудрин указал на системные недоработки, писал РБК. Председатель Счетной палаты отмечал, что замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования», и пообещал, что его ведомство «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».