США ввели санкции в отношении Китая за покупку вооружений у России

11:35 | 21.09.2018

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу. Об этом говорится на сайте Госдепа США.



Вашингтон совершил данный шаг из-за приобретения Пекином у Москвы десяти истребителей Су-35 в декабре прошлого года и нескольких систем С-400 в январе этого года. Контракт на поставку НОАК систем ПВО-ПРО «Триумф» был заключен в 2015 году, отмечает rg.ru.



Как отмечает РИА «Новости», в санкционный список попали также «Оборонлогистика», Комсомольский авиазавод Гагарина, производящий самолеты «Сухой», и ЧВК Вагнера.