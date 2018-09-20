Военные Израиля передали России данные о крушении Ил-20

11:31 | 21.09.2018

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин в ходе встречи в Москве передал представителям российского Минобороны данные о гибели военного самолета Ил-20. Об этом сообщает армия Израиля. «Израильские офицеры предоставили отчёт о ситуации с поражением российского самолёта сирийским зенитным огнём в ночь на понедельник, а также информацию о предварительных результатах расследования происшествия IDF», — говорится в сообщении.



Как отмечает gazeta.ru, делегация вооруженных сил Израиля, возглавляемая командующим военно-воздушными силами страны Амикамом Норкиным, в четверг 20 сентября провела несколько встреч с высшими должностными лицами ВВС России в связи с крушением российского самолета-разведчика Ил-20 в Средиземном море в 35 км от сирийского побережья.