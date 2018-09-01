Большинство членов исполкома WADA проголосовало за восстановление РУСАДА в правах

17:32 | 20.09.2018

Большинство членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовало за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Такое решение принято на заседании исполкома, которое проходит на Сейшельских островах сегодня, 20 сентября, сообщает «Р-Спорт». Ожидается, что официальное решение будет объявлено в 17:30 мск.



Напомним, что РУСАДА было ограничено в правах после многочисленных допинговых скандалов с участием россиян.