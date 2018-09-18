Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты губернаторских выборов

12:43 | 20.09.2018

Избирательная комиссия Приморского края приняла решение о признании результатов повторного голосования на досрочных выборах губернатора региона недействительными, сообщает DEITA.RU. Из 13 человек 12 проголосовали за это решение, один — против. Новые выборы должны состояться не позже чем через три месяца.



Решение краевой комиссии прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова. «Я считаю, что это нормально, поскольку у нас доводы очень убедительные», — сказала она РИА «Новости».



Как напоминает «Интерфакс», второй тур губернаторских выборов в Приморском крае прошел 16 сентября. По итогам подсчета 100 % бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55 % голосов против 48,06 % у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.