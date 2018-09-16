16:10 | 19.09.2018

Компания Sony анонсировала переиздание оригинальной игровой консоли PlayStation, говорится в официальном блоге компании. Ролик с приставкой был опубликован на официальном YouTube-канале компании. Приставка будет выполнена в стиле первой Sony PlayStation 1994 года выпуска. Однако в сравнении с оригиналом она станет в два раза меньше и не будет поддерживать диски.



Приставка будет поставляться в комплекте с 20 предварительно установленными классическими видеоиграми. Отмечается, что среди игр будут представлены в том числе Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. PlayStation Classic появится в магазинах 3 декабря 2018 года по цене $99,99.