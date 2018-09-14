Сотрудникам ГИБДД запретили снимать с автомобилей регистрационные знаки

16:32 | 17.09.2018

Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать с автомобилей регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Он подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



При этом ГИБДД сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством. В том числе это наличие различных неисправностей и условий, перечень которых был ранее утвержден правительством, отмечает iz.ru.

