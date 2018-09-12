В Кремле прокомментировали возможность перевода долларовых вкладов в рубли

16:39 | 14.09.2018

В Кремле не обсуждается вопрос о принудительной конвертации долларовых вкладов из-за санкций против России, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Песков. «Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал официальный представитель Кремля, отметив, что предложения Костина он комментировать не будет, так как не является его личным пресс-секретарем.



Как напоминает lenta.ru, ранее глава одного из крупнейших госбанков страны ВТБ Костин ранее предложил принудительно изымать у россиян валютные вклады, а накопления конвертировать в российскую валюту. Более того, он предложил полноценный план отказа России от доллара: по его мнению, достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию американской валюты.