В аэропорту Шереметьево у одного из пассажиров изъяли 20 змей

16:26 | 11.09.2018

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево изъяли два десятка змей у туриста, прибывшего в Россию из Дюссельдорфа. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы. По словам владельца, он купил змей на международной выставке в Германии.



Змеи находились в банках, упакованных в мешочки. Их перевозили в ручной клади. «Виды змей будут устанавливаться специалистами, по предварительной информации, ядовитых видов нет», - заключили в департаменте.