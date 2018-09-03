Глава МВД Германии назвал миграцию корнем всех политических проблем в стране

16:59 | 6.09.2018

Миграционный кризис стал основной причиной падения рейтингов ведущих политических партий Германии. Такое мнение в интервью изданию Rheinische Post высказал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. «Миграция является корнем всех политических проблем в нашей стране. Я говорю об этом уже три года», - сказал министр. Зеехофер отметил, что многие немцы связывают обеспокоенность в социальной сфере именно с миграционным вопросом. Также он указал на то, что решить вопрос, сотрудничая с другими государствами, пока не получается.