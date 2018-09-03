Тайвань вводит безвизовый режим для россиян

16:51 | 6.09.2018

В МИД Тайваня проинформировали, что граждане России смогут приезжать на остров без визы, если их пребывание не будет превышать две недели. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Этот режим планируется в тестовом режиме поддерживать до 31 июля 2019 года, отмечается в сообщении. Безвизовый режим распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников.



Для посещения Тайваня без получения визы россияне должны иметь загранпаспорт, срок действия которого не истекает в ближайшие шесть месяцев, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или гарантии принимающей стороны, а также подтверждение финансовой состоятельности, отмечает РБК.