ЦБ РФ отозвал лицензию у «К2 Банка»

16:20 | 31.08.2018

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «К2 Банк». Об этом сообщается на сайте регулятора. Лицензия отзывается в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в связи с наличием «реальной угрозы интересам кредиторов». По величине активов кредитная организация занимала 349-е место в банковской системе России.