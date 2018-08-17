Минобороны РФ разрабатывает новый самолет с вертикальным взлетом

17:22 | 21.08.2018

Минобороны начало разработку нового самолета с вертикальными взлетом и посадкой, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума «Армия-2018». «Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлёт и посадку, или просто вертикальный взлёт. Концептуально такие работы ведутся в Минобороны с прошлого года», — заявил Борисов.



По словам вице-премьера, необходимые для создания новой модели самолёта сроки определяются циклом подобных работ, обычно это семь-десять лет, если говорить о серийном производстве, передает russian.rt.com.