Россия и мир
17:28 | 20.08.2018
Лавров заявил, что структурам ООН секретным указом запретили восстанавливать экономику Сирии
Лавров также заявил, что поинтересовался у генсека ООН, почему подобные вопросы становятся секретными и о них ничего не рассказывается. По словам главы МИД РФ, генсек Организации пообещал разобраться в ситуации.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:01 | 20.08.2018
Канада рассматривает Пермский край для размещения своих производств
17:53 | 20.08.2018
В Ирбите облагородят площадь, где проходит знаменитая ярмарка
17:37 | 20.08.2018
Жители Пермского края могут оплачивать штрафы за нарушение правил парковки через Госуслуги
17:29 | 20.08.2018
В Кольцово задержали мужчину, который провозил голубей в ручной клади
16:58 | 20.08.2018
В пятницу Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию Юлии Михалковой о снятии ее с выборов
16:48 | 20.08.2018
В среду в Перми состоится горячая телефонная линия, посвященная началу учебного года
16:45 | 20.08.2018
В Курганской области грибник отравился маслятами
16:44 | 20.08.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж Анатолия Бугакова
15:49 | 20.08.2018
Суд арестовал Магомеда Бекова, участника инцидента со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»
15:37 | 20.08.2018
КПРФ подала заявку на проведение «Позорного полка» в Екатеринбурге
15:31 | 20.08.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял участие в дискуссии по вопросам качества и доступности медицинской помощи
15:18 | 20.08.2018
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента со школьником на Среднеуральской птицефабрике
15:17 | 20.08.2018
В Свердловской области формируется календарь событий на 2019 год. Принимаются заявки
15:08 | 20.08.2018
Юрий Уткин выступил с докладом «Пермь — моя история» на ХIII выставке «Православная Русь. Медовый Спас»
14:50 | 20.08.2018
В выходные на площади 1905 года пройдет сельскохозяйственная ярмарка
14:44 | 20.08.2018
В Перми в округе депутата Александра Буторина подведены итоги конкурса «Цветущий двор — 2018»
14:43 | 20.08.2018
Игорь Алтушкин получил награду за развитие профессионального бокса
14:29 | 20.08.2018
Один из подростков, подозреваемых в убийстве человека в Березовском, взят под стражу
14:23 | 20.08.2018
Благоустройство дворов: инициатива пермяков при поддержке депутатов дает результат
13:49 | 20.08.2018
Свердловский облсуд завтра рассмотрит жалобу на приговор экс-заместителю главы Арамиля
13:44 | 20.08.2018
У екатеринбургской водонапорной башни заменят лестницу
13:39 | 20.08.2018
Концепции комплексного благоустройства улицы Пермской и Комсомольского проспекта требуют доработки
13:13 | 20.08.2018
В Екатеринбурге пройдет ретроспективная выставка работ Воловича
13:04 | 20.08.2018
Экология во главе угла: Среднеуральский медеплавильный завод вложит в модернизацию газоочистного оборудования 183 миллиона рублей
12:50 | 20.08.2018
В Свердловской области вырос индекс промышленного производства
12:20 | 20.08.2018
В среду в Перми будет закрыто движение по улице Окулова
12:14 | 20.08.2018
В середине недели в Перми похолодает
11:58 | 20.08.2018
Уральский филиал «Евросети» оштрафован на 100 тысяч рублей
11:50 | 20.08.2018
На трассе Челябинск — Курган дальнобойщик уснул за рулем. Итог: тройное ДТП и гибель 18-летнего парня
11:44 | 20.08.2018
Екатеринбург отметит День народов Среднего Урала
11:21 | 20.08.2018
Апелляцию по делу о передаче РПЦ зданий колледжей в Екатеринбурге рассмотрят 9 октября
10:16 | 20.08.2018
Истребители армии Китая разместились на аэродроме в Челябинской области
10:16 | 20.08.2018
Второй день турнира в Ижевске принес медали пермским дзюдоистам
09:51 | 20.08.2018
С начала года у свердловчан арестовали 947 автомобилей
09:09 | 20.08.2018
Утром из дома на проспекте Космонавтов эвакуировали 50 человек
01:43 | 20.08.2018
Екатеринбургский экс-полицейский, попавшийся с поличным при передаче денег от «Таганского ряда», вышел на свободу
15:30 | 19.08.2018
Жительницу Перми будут судить за дачу мелкой взятки
15:28 | 19.08.2018
Пермяки отправятся на фестиваль «Вернуть детство»
15:27 | 19.08.2018
В среду глава Перми Дмитрий Самойлов примет жителей Свердловского района
15:04 | 19.08.2018
Основинский парк Екатеринбурга превратили в свалку
14:22 | 19.08.2018
На ЕКАД из-за ДТП образовалась большая пробка