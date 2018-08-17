Лавров заявил, что структурам ООН секретным указом запретили восстанавливать экономику Сирии

17:28 | 20.08.2018

Политический департамент ООН в конце прошлого года издал секретную директиву, запрещающую структурам организации участвовать в восстановлении Сирии, заявил глава МИД РФ Лавров на пресс-конференции в Москве. По его словам, было выдвинуто условие, что только после достижения прогресса в так называемом политическом переходе можно будет заниматься восстановлением Сирии.



Лавров также заявил, что поинтересовался у генсека ООН, почему подобные вопросы становятся секретными и о них ничего не рассказывается. По словам главы МИД РФ, генсек Организации пообещал разобраться в ситуации.