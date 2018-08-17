Песков заявил, что новые санкции США в отношении РФ нанесут вред всей международной торговле

17:23 | 20.08.2018

Санкции США против России нанесут вред всей международной торговле, это продолжение недружественных и незаконных действий, заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает РИА «Новости».



«Подобная рестрикция наносит ущерб всей международной торговле. Но не будем забегать вперед. Будем делать то, что всегда делает президент РФ, — то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — сказал Песков.



Напомним, США анонсировали введение первого пакета санкций против РФ 22 августа.