Один из лидеров «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован

16:31 | 19.08.2018

Фото: Коммерсант

Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта», отбывающий 30-ти суточный административный арест, назначенный ему постановлением Мещанского суда города Москвы, за повторное нарушение при организации митингов, госпитализирован в 52-ю городскую больницу. Причиной госпитализации стал предварительный диагноз – «обезвоживание организма».



Напомним, 14 августа Сергея Удальцова задержали сотрудники полиции и доставили в ОВД «Красносельское». По словам его жены, сказанным в интервью ТАСС, её мужа обвинили «в уничтожении на митинге 28 июля портретов лиц, похожих на руководителей государства, что якобы является нарушением проведения порядка мероприятия». Санкционированный митинг, о котором идет речь, прошел на проспекте Академика Сахарова в Москве и был направлен против изменений в пенсионном законодательстве.



После задержания 14 августа, Мещанский суд города Москвы признал Удальцова виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий и отправил его под арест на 30 суток. Защита Удальцова подала в Мосгорсуд апелляционную жалобу, но суд Москвы признал арест законным и оставил решение Мещанского суда без изменения, а жалобу защиты без удовлетворения.



Протестуя против решения суда, оппозиционер объявил сухую голодовку, на которой и провёл почти пять суток.



Сегодня Удальцова посетили члены Московской ОНК Сергей Гусев и Иван Мельников, в их присутствии была вызвана «скорая».